Mit einem Konzert in drei Akten ist die schwedische Band Friska Viljor am Mittwochabend nach zweijähriger Auszeit nach Münster zurückgekehrt. In der rappelvollen Sputnikhalle mischten Joakim Sveningsson und Daniel Johansson zusammen mit ihrer Live-Band ihren zuckersüßen Indiepop mit den düsteren Klängen des neuen Albums „Broken“.

„Zwei Jahre habe ich gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen“, erzählt Sveningsson auf der Bühne schonungslos offen von seiner Lebenskrise, nachdem seine Frau ihn mit den Kindern verlassen hat. Das Publikum, noch euphorisiert vom ersten Gute-Laune-Akt, wird schlagartig ruhiger, als der 41-Jährige sichtlich emotional aufgewühlt von seinem Liebeskummer und dem Leben als geschiedener Vater berichtet. Mit Titeln wie „Regrets“ und „Miss You“ fällt der zweite Teil des gut eineinhalbstündigen Auftritts – für Friska Viljor-Verhältnisse – erstaunlich nachdenklich aus.

Fotostrecke: Friska Viljor in der Sputnikhalle

Doch plötzlich rauscht die Achterbahn der Emotionen aus dem Tal der Tränen wieder empor auf den Gute-Laune-Gipfel: „Larionov“ sowie „Arpeggio“ in der ersten und „Shotgun Sisters“ in der zweiten Zugabe verwandeln die mitfühlende Masse vor der Bühne in eine zappelige Tanzbande.

Den Grundstein für das gelungene Comeback, veranstaltet vom Gleis 22, legten zuvor die Nachwuchs-Indie-Rocker von Side Effects. Nach Hamburg, Berlin und Münster wird der Schweden-Doppelpack noch in elf weiteren deutschsprachigen Städten Station machen.

Setlist

1. Is it over? (vom Band bei Auftritt auf Bühne)

2. Trap

3. Unless You Love Me

4. On And On

5. Gold

6. Endless Life

7. My Boys

8. Oh Oh

9. In My Sofa

10. Regrets

11. All Is Good

12. Miss You When You Sleep

13. Not The Same

14. Fail

15. Daj Daj Die

16. If I Die Now

17. Wohlwill

18. Larionov

Zugabe

19. Painted Myself in Gold

20. Arpeggio

21. Old Man

22. Shotgun Sister