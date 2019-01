Von Martin Kalitschke

Die beiden großen münsterischen Versicherer Westfälische Provinzial und LVM kam Friederike teuer zu stehen.

Der Provinzial wurden in den Monaten nach dem Orkantief 132 000 Schadensfälle aus Westfalen gemeldet – darunter 5018 aus Münster. Das ist viel – aber weniger als bei Kyrill. Damals gingen 272 000 Schadensmeldungen bei der Provinzial ein. „Damit war Friederike das zweitgrößte Schadensereignis für unser Unternehmen“, unterstreicht Sprecherin Annette Bäcker. Inzwischen sind nach ihren Angaben 128 Millionen Euro an die betroffenen Versicherten auszahlt worden, davon flossen fünf Millionen Euro an Versicherte in Münster.

Auf 70 Millionen Euro beläuft sich der Gesamtschaden beim Landwirtschaftlichen Versicherungsverein Münster (LVM). Hier gingen 65 000 Schadensmeldungen ein, „etwa 99 Prozent sind reguliert“, so Sprecher Carsten Pribyl. „Für die LVM-Sachversicherung war Friederike das schwerste Unwetter seit Kyrill. Er schlug damals mit rund 84 000 Schadensmeldungen und knapp 78 Millionen Euro zu Buche.“

Versicherte aus Münster reichten 1300 Schadensmeldungen beim LVM ein, hier belief sich die Schadenssumme auf 1,6 Millionen Euro. Weitaus mehr Schäden gab es in Borken und Steinfurt.