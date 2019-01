Von Markus Kampmann

Diebstähle, Einbrüche, Körperverletzungen und die Vergewaltigung seiner Patentante: Etliche Straftaten hat der Angeklagte bereits auf dem Kerbholz, der sich wegen Vergewaltigung und Misshandlung einer 41-jährigen Münsteranerin am 14. Juli 2018 vor dem Landgericht verantworten muss. „Das war eine ganze Menge, was ich da vorlesen musste“, kommentierte der Vorsitzende Richter die Liste am Donnerstag.

Begangen hatte der 36-Jährige die Delikte in seiner Heimat in Polen – und dort dafür schon mehrere Jahre hinter Gittern gesessen. Da eine Restfreiheitsstrafe von rund einem Jahr zur Bewährung ausgesetzt war, die inzwischen widerrufen wurde, liegt den deutschen Behörden ein Auslieferungshaftbefehl vor.

Kriminelle Karriere

Der Angeklagte habe das Gymnasium in Polen – vergleichbar der Hauptschule – ohne Abschluss verlassen, zwei Ausbildungen abgebrochen, kriminelle Freunde kennengelernt, sei schon früh straffällig geworden und mit Suchtmitteln in Kontakt gekommen, berichtete eine Psychiaterin. „Er bleibt seinem dissozialen Lebensentwurf seit der frühen Jugend verhaftet“, sagte die Gutachterin. Gleiches gelte für das kriminelle Milieu und die Suchtmittel. Vor allem Alkohol und Cannabis konsumiere der 36-Jährige regelmäßig – auch vor der Vergewaltigung in einem Wald in der Grafschaft.

Das bestätigte eine Rechtsmedizinerin der Universität Münster anhand der Blutuntersuchung. Sie sprach von circa 1,64 Promille und einer hohen THC-Konzen­tration zum Tatzeitpunkt. Nicht nachweisbar sei „Mocarz“ gewesen. Diese in Polen verbreitete, aggressive Droge raucht der Angeklagte nach eigenen Angaben seit 2013 regelmäßig. Nach rund zwei Wochen in Münster, wo er als Pfleger für einen älteren Mann gearbeitet hat, sei sein Vorrat erschöpft gewesen. Am Abend vor der Tat habe er Alkohol und Marihuana konsumiert und sei in eine Disco gegangen. Wo diese war und wie er zum Tatort gelangte, wisse er nicht mehr, berichtete die Psychiaterin. Sie konnte aber keine erhebliche Beeinträchtigung durch die Suchtmittel zur Tatzeit feststellen, die seine strafrechtliche Verantwortlichkeit mindere.

Die Tat selbst hat der 36-Jährige vor Gericht bereits gestanden. Der Prozess wird am 24. Januar fortgesetzt.