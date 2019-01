Barbara Jentschura hält am heutigen Freitag beim festlichen Dinner für Frauen in der Wirtschaft „Women in Business“ im Rathaus die Festrede. Die 44-jährige Unternehmerin ist die Wunschrednerin des Vorstands von „Frauen u(U)nternehmen“. Mit ihr sprach Redakteurin Gabriele Hillmoth.

Beschreiben Sie bitte einmal Ihren Werdegang.

Jentschura: Ich habe das Glück gehabt, in dem musikalischsten Stadtteil Münsters aufzuwachsen, in Münster-Albachten. Unsere Nachbarin spielte früher in den Abendstunden Klavier. Das fand ich wunderschön. Notenlesen und Klavierspielen habe ich zuerst gelernt, noch vor Lesen und Schreiben. Vielleicht haben mich deswegen andersartige Schriftzeichen immer fasziniert. In der Schule – auf dem Paulinum – und zu Beginn meines Studiums in Münster habe ich fast alle alten Sprachen gelernt, derer ich habhaft werden konnte. In London habe ich dann später Soziologisch gelernt – eine eigene Sprache. Viele Wörter enden auf -ation oder ismus, ism im Englischen. An der London School of Economics war der Soziologe und Labour-Berater Anthony Giddens Direktor, als ich dort studierte. Zu seinen Vorlesungen musste man eine Stunde vor Beginn erscheinen, um einen Platz zu bekommen. Auch Ulrich Beck war für einige Zeit zu Gast im soziologischen Fachbereich und referierte über sein Konzept der Risikogesellschaft. Viele der bedeutendsten Denker unserer Zeit saßen in der Cafeteria plötzlich am Nebentisch. Philosophen, Mathematiker, Nobelpreisträger – alles ganz normal, oder . . .?

Sie lebten vier Jahre im Mittleren Osten, das hört sich spannend an.

Jentschura: Nach meinem Studium konnte ich tatsächlich als Soziologin arbeiten – nicht selbstverständlich, denn es gibt nicht viele interessante Angebote in diesem Bereich. In Abu Dhabi war ich an einem Think Tank des emiratischen Verteidigungsministeriums für englischsprachige Veranstaltungen zuständig. Es ging darum, Zukunftstrends zu identifizieren, die für die Gesellschaften der Golfregion an Bedeutung gewinnen könnten, und dafür dann Vorlesungen oder Konferenzen zu organisieren. Alternative Energien, Bevölkerungsentwicklung, Landwirtschaft in Wüstenklimaten, Erwerbstätigkeit und Besteuerung, die Entwicklung der Kräfteverhältnisse nach dem Ende des Kalten Krieges, Diplomatiemodelle, eine breite Fülle von Themen. Wenige Tage, nachdem ich meine Arbeit begonnen hatte, rannte ein Kollege aus dem Gebäude und rief vollkommen außer sich: „They attacked New York!“ Das war der 11. September 2001. Es war überaus eigenartig, diese Zeit und die nachfolgenden Ereignisse sozusagen von der anderen Seite des Tisches zu erleben. In Amman habe ich als Research Fellow in einem Ausbildungsinstitut für jordanische Diplomaten über Staatsbürgeridentität im Mittleren Osten recherchiert.

Leben Sie heute gerne in Münster?

Jentschura: Nach Münster bin ich nach acht Jahren im Ausland bewusst zurückgekommen. Ich bin der Auffassung, wer hier nicht freiwillig leben möchte, ist selbst schuld. Besonders die ländliche Umgebung ist ein Plus. Und London ist eigentlich nur die Straße runter – wie alles in Europa, von Westfalen aus betrachtet.

Wo ist Ihr Platz im Unternehmen Jentschura?

Jentschura: Als Geschäftsführerin bin ich für die Bereiche Produktion und Qualitätsmanagement zuständig, außerdem für die möglicherweise etwas ungewöhnlichen Felder Ethik und Kultur. Jentschura International beschäftigt sich intensiv mit gesellschaftlichen Themen – mit der Zukunft, mit der Umweltthematik, der Beziehung zwischen Mensch und Natur. Das Verstehen von Lebensstilen und Präferenzen, aber auch das Beobachten von Gesetzesentwicklungen und öffentlichen Diskursen ist für uns von großem Interesse.

War es Ihr Wunsch, im elterlichen Unternehmen durchzustarten, oder hatten Sie andere Pläne?

Jentschura: Es war das Ergebnis einer natürlichen Entwicklung. Aus einer früheren Selbstständigkeit in der Welt der Informationstechnologie habe ich die Auditoren-Qualifikation für Qualitätsmanagementsysteme mitgebracht. IT-Teams sind zum Teil recht „genial chaotisch“. So bin ich auch Team-Coach geworden. Heute brauche ich das Methodwissen natürlich für die Lebensmittel- und Kosmetikproduktion. Meine Auslandserfahrungen sind für die Nutzung unserer Potenziale im Ausland von Bedeutung. Die Suche nach unbelasteten Lebensmitteln ist für viele Menschen in vielen Ländern mittlerweile ein bedeutsames Anliegen geworden. Zum Glück ermutigen viele Regierungen jetzt aktiv zu einer gesunden und eigenverantwortlichen Lebensweise sowie stärkerem Umweltbewusstsein.

Sie streben eine stärkere internationale Ausrichtung von Jentschura an. Wohin soll die Reise gehen?

Jentschura: Die Reise beginnt im Inneren mit dem Ausbau unserer kommunikativen Kompetenz für verschiedene Märkte. Außerdem mit der Definition unserer Anforderungen und Abläufe in der Kooperation mit Partnern in anderen Ländern. Alles will konzipiert, erarbeitet, vermittelt und verhandelt werden. Ich bin ein Befürworter guter Vorbereitung. Ich bin es gewohnt, nur einen Versuch zu haben. Der muss gelingen.