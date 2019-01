Von Dirk Anger

Die Chancen für das Fahrradgeschäft „Lucky Bike“ an der Robert-Bosch-Straße auf eine Erweiterung der Verkaufsfläche um rund 800 Quadratmeter stehen schlecht. Dabei steht neben dem bisherigen Zweiradhandel mit seinen gut 2000 Quadratmetern der Laden eines früheren Möbelgeschäfts seit geraumer Zeit leer. Diese Fläche würde der Immobilieneigentümer allzu gerne zusätzlich an „Lucky Bike“ verpachten. Doch die Stadt Münster spielt nicht mit. Und scheint mit dieser Auffassung auf der sicheren Seite zu sein, wie sich am Donnerstag vor dem Verwaltungsgericht abzeichnete.

Unter Verweis auf das Einzelhandels- und Zentrenkonzept hält die Stadtverwaltung nämlich eine Ausweitung des Fahrrad-Sortiments abseits der Innenstadt oder der Stadtteil-Zentren nicht für wünschenswert. So wurde eine 2016 gestellte Bauvoranfrage des Grundstückseigentümers auf Erweiterung der Verkaufsfläche für den Zweiradhandel von der Stadt im April 2017 abgelehnt. Kurz zuvor war eine später verlängerte Veränderungssperre für den Bereich Robert-Bosch-Straße beschlossen worden – mit dem Ziel, in der Folge einen neuen Bebauungsplan für den Bereich zu erlassen. Dieser soll den großflächigen Verkauf von zentrumsrelevantem Sortiment gemäß städtischer Maßgabe ausschließen.

Auch Decathlon scheiterte schon

In der Vergangenheit war bereits der Sportartikelverkäufer Decathlon mit seinem Vorstoß juristisch gescheitert, an der Robert-Bosch-Straße einen entsprechenden Fachmarkt zu errichten. Doch im Fall „Lucky Bike“ sah der Kläger in der erlassenen Veränderungssperre eine reine Verhinderung eines eigentlich erlaubten Erweiterungsvorhabens. Damit sei diese aus seiner Sicht rechtswidrig, so die Argumentation.

Dieser Auffassung wollte der Richter wegen des Bezugs der Veränderungssperre zur geplanten Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts nicht folgen. Allerdings ließen seine Nachfragen beim städtischen Vertreter Zweifel erkennen, ob eine Erweiterung des bestehenden Zweiradmarktes um 800 Quadratmeter die Fahrradhändler in der Innenstadt oder den Stadtteil-Zentren tatsächlich spürbar beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsmitarbeiter erklärte, dass der großflächige Einzelhandel nicht mehr die Struktur der Zukunft sei. Das ließ die Gegenseite – unter Verweis auf die Vermittlung der Wirtschaftsförderung bei der Ansiedlung des Zweirad-Marktes an der Robert-Bosch-Straße – nicht unbeantwortet: „Wenn der Bedarf nicht da wäre, wäre ,Lucky Bike‘ nicht an diesen Standort gezogen.“