Gerüchte - vor allem in sozialen Netzwerken schwirren sie schnell um her. Jeder scheint sofort zu wissen, was passiert ist - und das lange bevor sich die Polizei oder Betroffene äußern. Eine Kommunikationswissenschaftlerin erklärt, was es mit den (Fehl-)Informationen auf sich hat.

Von Anna Spliethoff

Passiert ein Unglück, ein Unfall oder eine unvorhergesehene Tat, dann schwirren sie plötzlich umher: Gerüchte. Ob in Gesprächen auf der Straße oder in sozialen Netzwerken, überall verbreiten Menschen ungeprüfte Informationen: Tathergang, genaue Umstände, mutmaßliche Täter oder angebliche Details über die Opfer.

Gerade erst gab es in Münster ein aktuelles Beispiel. Ein junger Mann verschwindet spurlos. In der App "Jodel" veröffentlichen Freunde ein Foto und einige Informationen. Schon kurz darauf wird die Suchmeldung kommentiert - mit Theorien über sein Verschwinden, vermeintliche Hobbys und die angebliche Verbindung zu einer Geiselnahme aus den 1970er Jahren.

Unsicherheit befeuert Gerüchte

Doch warum entstehen Gerüchte? "Ganz allgemein entstehen Gerüchte in den Situationen, in denen sehr viel Unsicherheit herrscht und in denen wir nicht erklären können, was genau passiert", sagt die Kommunikationswissenschaftlerin und Junior-Professorin Dr. Kerstin Thummes von der Uni Münster. Denn in solchen Situationen werde sehr dringend nach einer plausiblen Erklärung gesucht. Auch Angst und persönliche Betroffenheit spielen eine zentrale Rolle: "Menschen suchen nach einer Erklärung, weil sie sich selbst schützen wollen."

Das sagt die Polizei Die Polizei Münster weist bei außergewöhnlichen Ereignissen via Twitter darauf hin, keine Gerüchte zu verbreiten. So auch bei der Amokfahrt am 7. April 2018. Laut Antonia Klein von der Öffentlichkeitsarbeit sorgen solche Ereignisse "verständlicherweise für einen hohen Emotionalisierungsgrad". Die Pressestelle weist darauf hin, dass es nicht dienlich sei zu spekulieren. "Häufig werden durch falsche Informationen Verunsicherungen geschürt und weitere Panik ausgelöst", so Antonia Klein. Mit Falschmeldungen und Gerüchte habe die Polizei jedoch nur selten zu tun, weil es glücklicherweise nur sehr selten so schreckliche Ereignisse gebe.

Gerüchte als gesellschaftliches Phänomen

Hinter der Entstehung von Gerüchten steht oft ein psychologischer Mechanismus: der fundamentale Attributionsfehler. "Bei negativen Ereignissen wird der Grund dafür, warum gerade die betroffene Person zum Opfer wurde, in deren persönlichen Eigenschaften gesucht. Das gibt einem selbst das Gefühl, nicht in Gefahr zu sein", sagt Kerstin Thummes. Sie vermutet, dass etwas Ähnliches bei dem jungen Mann geschehen sei. Weil eine Frau mit dem selben Nachnamen vor Jahrzehnten Opfer einer Geiselnahme war, wird dies nun auf den jungen Mann projiziert - auch wenn es keine Verbindung zwischen den Fällen gibt.

Gerüchte gibt es allerdings schon deutlich länger als soziale Netzwerke. "Das ist ein gesellschaftliches Phänomen, das immer auftaucht, wenn Menschen zusammenleben", sagt Thummes. Soziale Netzwerke würden bloß die Verbreitungsgeschwindigkeit deutlich erhöhen. Gerüchte verbreiten sich deutlich schneller als noch vor Jahrzehnten.

Hohe Aufmerksamkeit für falsche Infos

Und Gerüchte - so falsch sie auch sein mögen - erlangen meist eine hohe Aufmerksamkeit. Der Grund: "Bei Gerüchten handelt es sich um exklusive Informationen." Wer diese habe, könne sich in sozialen Beziehungen hervortun und Anerkennung bekommen, sagt Thummes.

Ist ein Gerücht erst einmal verbreitet, ist es schwierig, die (Fehl-)Information wieder einzufangen. "Wenn wir einmal eine Information verarbeitet haben und glauben, die Fakten zu wissen, ist es schwierig, sich von etwas anderem überzeugen zu lassen", erläutert Thummes. Psychologisch wird hierbei von kognitiver Dissonanz gesprochen. Menschen versuchen, diese zu vermeiden: "Sie verursacht Stress."

" „Wenn man Gerüchte stoppen kann, dann dadurch, dass man ihnen zuvor kommt. Ansonsten ist es nahezu unmöglich Gerüchte aufzuhalten.“ Kommunikationswissenschaftlerin und Junior-Professorin Dr. Kerstin Thummes "

Dennoch ist es meist eher der falsche Weg, möglichst viel Energie in die Korrektur eines Gerüchts zu investieren, sagt die Kommunikationswissenschaftlerin. Denn umso mehr Erklärungen für eine alternative Lösung verwendet werden, desto eher geht der Zuhörer davon aus, dass die erste Lösung doch die richtige ist. "Wenn man Gerüchte stoppen kann, dann dadurch, dass man ihnen zuvor kommt. Ansonsten ist es nahezu unmöglich Gerüchte aufzuhalten", fasst Thummes zusammen. Und ebenso ist es quasi unmöglich zu verhindern, dass sie überhaupt erst entstehen.