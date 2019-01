Die Abfallwirtschaftsbetriebe waren ab 2 Uhr am Freitag im Winterdienst-Einsatz. Foto: hpe (Archiv)

Münster -

In umliegenden Landkreisen, vor allem im Kreis Steinfurt, krachte es am Freitagmorgen wegen der Glätte häufiger, Münster jedoch kam glimpflich davon: Nur einen glättebedingter Unfall in Sprakel meldete die Polizei auf Nachfrage.