Am Hafen stehen die nächsten Bauvorhaben bevor. Längst war durchgesickert, dass die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe und das international tätige Logistik-Unternehmen Fiege sich am münsterischen Stadthafen ansiedeln wollen. Jetzt ist es offiziell.

Von Klaus Baumeister

Am Freitag gaben die Einrichtung der Ärztekammer sowie die Grevener Traditionsfirma bekannt, dass sie am Mittelhafen ein 8000 Quadratmeter großes Grundstück mit zwei Verwaltungsgebäuden bebauen wollen. Es handelt sich hierbei um das Gelände des früheren Gefahrgutlagers Lehnkering, das nach Amelsbüren umgezogen ist. Die Fläche am Hafen liegt zwischen der bereits errichteten Hafenkäserei Söbbeke und dem alten Hill-Speicher, in dem das Projekt B-Side und der Ruderclub Münster eine neue Heimat finden sollen.

Fiege möchte am Stadthafen in Münster „alle digitalen Geschäftseinheiten“ bündeln, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Wir arbeiten mit Hochdruck an den innovativen Themen, die einen Einfluss auf unser Kerngeschäft haben werden. Dazu haben wir in den vergangenen Jahren einige Geschäftseinheiten gegründet, diese sollen jetzt noch enger zusammenarbeiten und an einem attraktiven Standort am Hafen eine neue Heimat bekommen“, sagt Felix Fiege, Vorstand der Fiege-Gruppe.

Architektenwettbewerb geplant

Die Ärzteversorgung ist seit 1960 in Münster und derzeit an der Scharnhorststraße beheimatet. Das Versorgungswerk ist für die Alterssicherung von 58 000 Ärzten verantwortlich. „Wir möchten die Zukunftsfähigkeit unseres wachsenden Versorgungswerkes sichern“, erklärt Prof. Dr. Ingo Flenker, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses der Ärzteversorgung.

In einem ersten Schritt wollen die beiden Bauherren jetzt einen Architektenwettbewerb für das Bauvorhaben ausloben.

Erworben haben Ärzteversorgung und Fiege das Grundstück von den Stadtwerken. Jüngst war bekannt geworden, dass sämtliche Grundstücksverkäufe am Mittelhafen – also auch für die Projekte Cronos, Superbiomarkt, Hafenkäserei Söbbeke und demnächst auch Bäckerei Cibaria – ohne Ausschreibung und Bieterverfahren gelaufen sind. Dieses Vorgehen hatte in politischen Kreisen für Diskussionen gesorgt.