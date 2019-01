Von Helmut Etzkorn

Am Donnerstagabend bei der Fernsehaufzeichnung gab es um Mitternacht „Standing Ovations“ für den ehemaligen Prinzen und Bürgerausschuss-Akteur Schröder.

Legendär sind die Nachtsitzungen nach den Generalproben gemeinsam mit den WDR-Regisseuren. Dann wurde entschieden, wer in der „Hauptsitzung“ am Freitag noch an den Start gehen darf und wer zu schwach war. „Viel Fingerspitzengefühl ist nötig“, so Schröder.