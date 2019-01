Eigentlich sind 90 Minuten noch zu kurz, um sich einen Überblick über die gesamte „Doglive“-Messe zu verschaffen, die an diesem Wochenende die Messehallen der Halle Münsterland in Beschlag nimmt. „Wir konnten lange nicht alle Aussteller berücksichtigen, die sich beworben haben“, sagt Projektleiterin Andrea Sürder beim Presse-Rundgang.

Von Arndt Zinkandt

Etwa 160 Aussteller teilen sich nun die Fläche von fast 16.000 Quadratmetern – mit Angeboten vom Bioprodukt oder speziellen Hunde-Reisen über Design-Halsbänder bis zum riesigen, hundegerechten Wohnmobil, dem „Vier-Pfoten-Mobil“. „Das kann man mieten, aber auch kaufen – da ist alles drin, und die Einrichtung ist aus Hundehaar-abweisendem Material.“

Die Besucher-Erwartung von „Doglive“ liegt an diesem Wochenende bei 15.000 Zwei- und 3000 Vierbeinern – welchen übrigens eine strikte Impfpass-Pflicht auferlegt wurde. Ein fideles Kläff-Konzert erwartet den Zaungast an diesem Vormittag in der Großen Halle. Dort wird für das „Flyball“-Match der Abend-Gala trainiert. Die Hunde sprinten hier über diverse Hürden und müssen den Ball fangen; und dies ist keineswegs der einzige Hindernis-Parcours auf dem Messegelände.

Fotostrecke: Impressionen von der Hundemesse „Doglive“ Fotostrecke Foto: Oliver Werner

Unter den Hunde-affinen Promis ist Fernsehmoderatorin Nina Ruge zu sehen, die Schirmherrin der Initiative „Liebe fürs Leben“ ist, welche Grundschulkindern Respekt vor Tieren und den richtigen Umgang mit ihnen nahebringt.