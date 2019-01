Münster -

Eine vierköpfige Gruppe hat am Sonntag um 1.25 Uhr einen 20-jährigen Münsteraner an der Eulerstraße überfallen. Der junge Mann war laut Polizei zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als ihn die vier Männer einholten und an der Fußgängerbrücke zum Kanal ansprachen.