Die Räume in der Kreisverwaltung sind bezogen, aber noch immer fehlen der ZAB in Coesfeld rund 20 Mitarbeiter. Foto: Wilfried Gerharz

Von Klaus Baumeister

Gesucht werden bevorzugt Menschen mit einer Ausbildung zur „Fachkraft für Schutz und Sicherheit“. Bewerber sollen eine „physische und psychische Leistungsfähigkeit“ mitbringen, über eine „hohe Belastbarkeit“ verfügen, Nachtarbeit nicht ausschließen und die „Bereitschaft zur Teilnahme an einer Grundausbildung in Eingriffstechniken“ erklären.

So sieht aktuell eine Stellenausschreibung der ZAB Coesfeld aus. Die drei Buchstaben ZAB, die vor einem Jahr in Münster für eine hoch emotionale Debatte sorgten, steht für „Zentrale Ausländerbehörde“. Die ZAB sorgt unter anderem für die „Vorbereitung und Durchführung von zwangsweisen Rückführungen“, wie es in der entsprechenden Verordnung des Landes heißt.

Formale Zuständigkeit in Bielefeld

Im Januar 2018 lehnte der Rat mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linken die Ansiedlung einer ZAB in Münster ab. Begleitet von einer heftigen Münster-Schelte der Düsseldorfer Landesregierung bekam daraufhin die Kreisverwaltung in Coesfeld den Zuschlag. Doch auch über ein halbes Jahr nach dem offiziellen Start ist die ZAB noch immer „eine im Aufbau befindliche Abteilung“, wie in der Stellenausschreibung zu lesen ist.

: Chronologie: Münster und die Kasernen

Derzeit fehlen noch 20 Mitarbeiter, so die Auskunft des zuständigen Dezernenten Ulrich Helmich, 50 Mitarbeiter hätten bereits ihren Dienst aufgenommen. „Wir sind arbeitsfähig“, so Helmich.

Arbeitsfähigkeit ist in diesem Zusammenhang aber nicht gleichbedeutend mit Zuständigkeit. Die formale Zuständigkeit bei Einsätzen der ZAB in Münster und in den Münsterlandkreisen liegt noch immer bei der ZAB Bielefeld, wie der Dezernent auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt. Mitarbeiter der ZAB Coesfeld könnten zwar tätig werden, aber nur auf dem Wege der Amtshilfe. Helmich hofft, dass das Land NRW im Frühjahr die sogenannte Zuständigkeitsverordnung ändert.

Viele Bewerber fallen durch das Rost

Nach Auskunft von Helga Sonntag von der münsterischen Ausländerbehörde ist ZAB generell zuständig, wenn es um Abschiebungen oder (freiwilligen) Rückführungen von Ausländern aus einer Landeseinrichtung geht, etwa die Flüchtlingseinrichtung auf dem Gelände der York-Kaserne in Gremmendorf. Bei Abschiebungen in der Zuständigkeit der Stadt Münster könne die ZAB „unterstützend“ hinzukommen, so Sonntag weiter. Dies komme aber nur gelegentlich vor.

Zwischenzeitlich sah es so aus, als würde der personelle Aufbau der ZAB in Coesfeld keine Probleme bereiten. Im Mai 2018, einige Wochen vor dem Start, teilte die Kreisverwaltung mit, dass 798 Bewerbungen für eine Beschäftigung in der neuen Abteilung vorlägen.

Ganz offenbar fielen dann aber sehr viele Bewerber durch das Rost. „Wir suchen Mitarbeiter, die auch menschlich der Herausforderung gewachsen sind“, spricht Dezernent Helmich Klartext. Die Bewerbungsfrist für die aktuellen Stellenausschreibungen endete am 18. Januar.