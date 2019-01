Bei der Jubiläums-Galaprunksitzung zum 60-jährigen Bestehen der KG Schlossgeister in der Stadthalle Hiltrup wurde die münstersche A-capella-Formation 6-Zylinder mit der Auszeichnung „Das tanzende Schloss“ geehrt.

Von Helmut P. Etzkorn

Mit ihrem Musical „Schweinachtsmann“ begeisterte die A-capella-Formation 6-Zylinder im Dezember den Bürgerausschuss, jetzt wurden die fünf Sänger närrisch hoch geadelt: Die KG Schlossgeister schenkte den vielseitig talentierten Musikern bei der Galaprunksitzung zum 60-jährigen Bestehen der Gesellschaft am Samstagabend in der Stadthalle Hiltrup den Sonderorden „Das tanzende Schloss“.

„Sie haben schon bei der Kölner Stunksitzung und bei der Fernseh-Gala in der Halle Münsterland bewiesen, dass sie höchst närrisch begabt sind“, so Laudator und Bürgerausschuss-Präsident Dr. Helge Nieswandt vor den 350 Galagästen.

Fotostrecke: KG Schlossgeister feiert Prunksitzung Fotostrecke Foto: hpe

Nieswandt lobte das soziale Engagement von Henrik Leidreiter, Winne Voget, Jos Gerritschen, Thomas Michaelis und Roland Busch für soziale Projekte beim Verein zur Förderung krebskranker Kinder und der Aktion „Jedem Kind seine Stimme“.

Prinz Leo bedankt sich mit Geburtstags-Küsschen

„Ihre musikalischen Leistungen tragen sie, gepaart mit Humor und schauspielerischen Esprit, aus Münster in die ganze Welt. Texte mit Tiefgang sind für sie eine Selbstverständlichkeit. Deshalb haben die fünf Goldkehlchen die Auszeichnung mehr als verdient“, so Nieswandt.

Zum Auftakt der vierstündigen Sitzung feierten sich die Schlossgeister selbst und holten ihre Tanzformationen auf die Bühne. Die Amazonen stehen mit ihrer Schau „Bermuda-Dreieck“ im Halbfinale für die Deutschen Meisterschaften im Karnevalstanz und sind, so Geschäftsführer Thorsten Brendel, „ein Aushängeschild für unseren Verein.“ Oberbürgermeister Markus Lewe würdigte besonders das Engagement der Schlossgeister in der Jugendarbeit. Sie sei vorbildlich und stärke mit großem ehrenamtlichen Engagement das Gemeinschaftsbewusstsein der Bürger in Münster.

Prinz Leo bedankte sich mit einem Geburtstags-Küsschen bei Präsidentin Petra Schattmann für „die große Bereicherung des münsterschen Karnevals“, im Programm gefielen natürlich die 6-Zylinder, „Konfetti“-Sänger Guido Stadelmann, die Alter Beckumer Stadtwache und die Stimmungsband „Landeier“.