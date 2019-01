Von Markus Kampmann

„Wir sind allen Hinweisen, die wir erhalten haben, nachgegangen“, erklärte Lydia Pokriefke vom Polizeipräsidium Münster auf Nachfrage. Da die Ermittler nicht fündig geworden seien, „sind uns natürlich die Hände gebunden“, sagte die Sprecherin. Die Polizei hofft, dass vielleicht doch noch brauchbare Hinweise aus der Bevölkerung eingehen.

Der 20-Jährige war am 13. Januar (Sonntag) gegen 4 Uhr zuletzt an der Halle Münsterland gesehen worden. Noch am gleichen Tag war er als vermisst gemeldet worden. Die Polizei suchte daraufhin mit sogenannten Mantrailer-Hunden nach dem jungen Mann. In den folgenden Tagen waren auch die Wasserschutzpolizei und Polizeitaucher im Einsatz, um im Dortmund-Ems-Kanal nach dem Verbleib des Münsteraners zu suchen. Doch nach wie vor fehlt von ihm jede Spur.