Von Lukas Speckmann

Die Gutachterin spricht von einem „im bürgerlichen Sinn gescheiterten Leben“. Tatsächlich dürfte der Mann, dessen Fall jetzt vor dem Landgericht verhandelt wurde, auf ganzer Linie gescheitert sein.

Er ist Mitte 40, sieht aber deutlich älter aus – die Bilanz einer lebenslangen Alkoholkarriere. Er hat keine Ausbildung und keinen Job, die Ehe ist zerbrochen, Kontakt zu seinen erwachsenen Kindern gibt es nicht, er lebt auf der Straße. Vor allem aber: Wenn er trinkt, kann er aggressiv werden. Beleidigung, Diebstahl, Hausfriedensbruch, Körperverletzung und sogar sexuelle Belästigung haben ihn immer wieder vor Gericht gebracht. Zuletzt war er vom Amtsgericht wegen „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ zu sieben Monaten Haft und einer Entziehungstherapie verurteilt worden.

Sechs Monate hat er schon in U-Haft abgesessen. Dennoch legte er Berufung ein. „Für ihn steht der Freiheitsgedanke im Vordergrund“, sagt sein Verteidiger. Es geht dabei vor allem um die Frage: Therapie – oder nicht?

Die Psychiaterin erläutert im Berufungsverfahren ausführlich, warum sie den Mann nicht für einen Sexualstraftäter, sondern für alkoholkrank hält: „Er würde das nicht tun, wenn er nüchtern ist.“ Ohne eine Therapie werde sich gar nichts ändern. Der Mann sei nämlich wenig einsichtig: Schuld sind immer die anderen.

Wenn das so ist: Wie groß wären die Erfolgsaussichten? Gering, da sind sich alle einig. Wer zu einer mehrjährigen Haft verurteilt wird, geht lieber in die Klinik als in den Knast – doch in diesem Fall stehen nur noch vier Wochen im Raum. Das reicht nicht zur Motivation.

Was er nach seiner Entlassung vorhabe? Zurück in die osteuropäische Heimat: „Er möchte weg und nicht wiederkommen“, erklärt der Verteidiger. Das ist dem Gericht einen Versuch wert: Der Haftbefehl wird aufgehoben, dafür zieht der Verurteilte die Berufung zurück. Nun mag er reisen – doch die Therapie steht nach wie vor im Raum. Würde der Mann nach Deutschland zurückkehren, müsste er damit rechnen, sofort eingewiesen zu werden. „Machen Sie ihm das klar“, sagt der Vorsitzende im Hinausgehen zum Verteidiger.