Mit dieser Karte sind die Mitglieder der Pfarreiräte im Bistum Münster am 9. März in die Halle Münsterland eingeladen. Foto: Heiko Sakurai

Münster -

Das Angebot ist so vielfältig wie die Aufgaben derjenigen, für die es bestimmt ist: Münsters Bischof Dr. Felix Genn lädt am 9. März (Samstag) zu einem „Tag der Pfarreiräte“ in die Domstadt ein.