Die Auschwitz-Überlebende Halina Birenbaum war am Mittwochnachmittag am Schillergymnasium zu Gast. Sie berichtete vor rund 300 Schülern über das Martyrium der polnischen Juden in den Ghettos und Konzentrationslagern der Nationalsozialisten. Foto: kal

Halina Birenbaum überlebte das Warschauer Ghetto und das Konzentrationslager Auschwitz. Am Mittwochnachmittag berichtete sie von ihrem Schicksal vor 300 Schülern am Schillergymnasium.

Von Martin Kalitschke

Sie hat das Warschauer Ghetto überlebt, sie hat die Konzentrationslager Majdanek, Auschwitz-Birkenau und Ravensbrück überlebt – doch als der Krieg vorbei war, hatte sie nur noch ihren Bruder. Fast alle Verwandten der polnisch-israelischen Schriftstellerin Halina Birenbaum kamen im Holocaust um, darunter ihr Vater und ihre Mutter.

„Ich bin geblieben, um zu erzählen“, sagt Halina Birenbaum, die 1929 in Warschau als Halina Grynsztejn geboren wurde. Am Mittwochnachmittag legte sie am Schillergymnasium Zeugnis ab vom Martyrium, das sie während der deutschen Besatzung Polens durchlebte – und nur dank vieler Zufälle überlebte. Rund 300 Schülerinnen und Schüler verfolgten über eineinhalb Stunden sichtlich beeindruckt ihre atemlos vorgetragenen Erinnerungen.

„Ordnung“, „Aktion“, „Umschlagplatz“ – das waren die ersten deutschen Wörter, die die 89-Jährige lernte, nachdem das Nachbarland in Polen eingefallen waren. „Das Deutsch, das ich heute spreche, habe ich im Warschauer Ghetto und in den Konzentrationslagern gelernt“, sagt sie.

„Ich hätte mir das damals nicht vorstellen können, dass ich einmal mit so vielen wunderbaren deutschen Jugendlichen in einem Raum sein werde“, sagt sie zu Beginn ihres Vortrages und lächelt. Dann beginnt sie zu erzählen – wie die Deutschen immer mehr die Rechte der polnischen Juden einschränkten, wie in Warschau das Ghetto eingerichtet wurde, wie sie Liquidationsaktionen entkam – und am Ende doch im Zentrum der Hölle, Auschwitz-Birkenau, landete. Ihre Mutter hatte man da bereits in Majdanek und ihren Vater in Treblinka ermordet. Dennoch schrieb sie später ein Buch, das den Titel „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ trägt und in mittlerweile zehn Sprachen übersetzt worden ist.

Fast zwei Stunden ist es still in der Aula, kein Husten, kein Gähnen ist zu vernehmen. Der Vortrag der Holocaust-Überlebenden verhallt nicht in einem luftleeren Raum. „Der Holocaust ist auch bei den heutigen Schülern tief im Bewusstsein verankert“, sagt Max Maeßen im Namen der Schülerschaft. „Wohl jeder hier in der Aula weiß, was damals in Auschwitz geschehen ist.“