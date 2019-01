Nostalgische Stadtansichten, prominente Besucher, heimische Künstler und natürlich die Leeze: Zu seinem 40. Geburtstag hat das Stadtmuseum ein ganzes Paket an Ausstellungen geschnürt, die die vergangenen Jahrzehnte in Münster aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchten.

Der Domplatz auf alten Postkarten, wie ihn wohl kaum jemand kennt, eine politische Zeitreise durch die Münster-Visiten der deutschen Bundeskanzler oder eine Hommage vor allem an die frühen Maler und Bildhauer der Künstlergruppe Schanze: Das Stadtmuseum Münster wird 40 und hat zu seinem runden Geburtstag ein attraktives Ausstellungspaket geschnürt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Schon im Februar öffnet eine Schau, die sicher über die Stadtgrenzen hinaus ihre Kreise ziehen wird: „Alles auf Leeze“ widmet sich Münsters Fortbewegungsmittel Nummer Eins und wird vom frühen Hochrad bis zum sportlichen Liegeflitzer auch Raritäten in den kulturhistorischen Blick nehmen.

Der Geschichte der Fahrradstadt Münster widmet sich ab 19. Februar die erste große Ausstellung des Jahres. 200 Jahre ist es her, dass ein hölzernes Laufrad in Mannheim das erste Kapitel in der Fahrradhistorie aufschlug. Das Stadtmuseum thematisiert die Rolle des Fahrrades im Sport, in der Freizeit, als Verkehrsmittel und Lastengefährt. „Und sie fragt nach der Fahrradstadt der Zukunft“, kündigt Museumsdirektorin Dr. Barbara Rommé an.

In der Ausstellung „Münster auf alten Postkarten“ gehen Nostalgie und Dokumentation Hand in Hand. Im Fokus: Rare Ansichten zum Domplatz ab 1900. Dieser Spaziergang durch Münsters (Bau-)Geschichte wird manche Überraschung bieten: Wer weiß heute schon von einer Lourdes-Grotte im Garten des Ludgerianums?

Zuvor geht es auf Reise durch die Bonner Kanzlerjahre. Ob Adenauer oder Schmidt: Alle Regierungschefs haben auch Münster besucht. „Der Kanzler kommt“ – ab 19. März im Stadtmuseum. Im gleichen Monat blickt das Museum zurück auf die Anfänge der Homosexuellen-Bewegung dieser Stadt: 1972 zieht die erste Schwulen-Demo Deutschlands durch Münsters Straßen.

Jubiläum feiert 2019 nicht allein das Museum. Ins Licht rückt auch Clemens August von Bayern, der vor 300 Jahren seine Regentschaft als Fürstbischof von Münster antrat, oder der 100. Geburtstag der Künstlergemeinschaft „Die Schanze“. Das Ausstellungsjahr endet im Dezember mit einer neuen Fotoreise „Münster vor 50 Jahren“.