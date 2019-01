Der Dauerfrost macht den Mitarbeitern der Biologischen Station Rieselfelder Sorgen. In einer Pressemitteilung befürchten sie, dass durch Eislaufen auf zugefrorenen Wasserflächen in den Rieselfeldern die Winterruhe der im dortigen Europäischen Vogelschutzgebiet lebenden Tiere gestört wird.

„Die zugefrorenen Flächen liegen alle im Naturschutzgebiet, und dort gilt ganzjährig ein Betretungsverbot“, heißt es in einer Mitteilung der Biologischen Station. Jede Störung bedeute zusätzlichen Energieverlust für die Vögel, „und dieser kann aufgrund von Nahrungsarmut im Winter nicht ausgeglichen werden“, so die Mitteilung weiter. Auch der „Lebensraum Schilf“ am Rand der Eisflächen sei im Winter nicht leer: „Einige Vögel sind hiergeblieben oder gerade als Wintergäste bei uns.“ Bartmeisen und Rohrdommel lebten beispielsweise in diesen Schilfbereichen.

„Das Hereinbrechen einer immer größer werdenden Schar an Schlittschuhläufern ist da nicht hilfreich“, wird seitens der Biologischen Station betont. Durch die Schlittschuhläufer werde das schützende Schilf in den Randbereichen der Wasserflächen niedergetrampelt. Zudem lärmten viele der Freizeitsportler.

Spazierengehen statt Eislaufen

An den Straßen Coermühle und Hessenweg werde außerdem oft verbotswidrig geparkt. In der Mitteilung wird darauf verwiesen, das bei diesen Straßen im Außenbereich das Parken grundsätzlich verboten ist, „auch ohne Halteverbotsschilder“. Offizielle Parkplätze gibt es an der Biologischen Station, an der Gelmer Brücke und am Rieselfeldhof.

Als Alternative zum Eislaufen raten die Mitarbeiter der Biologischen Station zu Spaziergängen an den Stauteichen. Die seien nur am Rand zugefroren und böten daher Wasservögeln eine Zuflucht.