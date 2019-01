„Wir berücksichtigen verschiedene Interessen“, erklärt Stefan Grützmacher, Geschäftsführer der Stadtwerke Münster. „Im Fokus stand unter anderem, die Bäume entlang Strecke weitgehend zu erhalten und den Verkehrsfluss bestmöglich zu sichern.“

Entlang des Trassenverlaufs stehen laut Mitteilung der Stadtwerke rund 170 Bäume. Zu den baumerhaltenden Lösungen zählen Vollsperrungen in Ferienzeiten, zusammengelegte Bauabschnitte und die Verkehrsführung über ein Privatgrundstück mit Zustimmung der Eigentümer. Junge Bäume entlang der Trasse versetzen Stadt und Stadtwerke frühzeitig und können sie damit erhalten.

Im März 2019 beginnen die Arbeiten am nächsten Bauabschnitt am Hansaplatz, zwischen Rewe-Markt und Wolbecker Straße. Für eine Kampfmittelsondierung in diesem Bauabschnitt wird ein etwa acht Meter hoher Baum am Hansaplatz gefällt. Die Bohrlöcher für die Sondierung werden das Wurzelwerk absehbar beschädigen und damit die Standfestigkeit des Baumes und somit die Verkehrssicherheit gefährden.

Unter Beobachtung stehen außerdem zwei Bäume am Hohenzollernring auf Höhe der Mauritzkirche. Sie stehen im Trassenverlauf und müssten frühestens 2023 gefällt werden, um einen großen Bergahorn auf der angrenzenden Grünfläche vor der Kirche zu schonen. Weil die Kastanien allerdings von dem Bakterium Pseudomonas befallen sind, werden sie möglicherweise schon lange vor den Fernwärmearbeiten entfernt. Die Entscheidung darüber trifft das Grünflächenamt auf Empfehlung eines unabhängigen Gutachters. Erst die Detailplanung der Bauabschnitte werde zeigen, ob es im Einzelfall weitere Auswirkungen auf die Bäume entlang der Trasse gibt.

Im Frühjahr werden die weiteren Bauabschnitte detailliert geplant und ausgeschrieben sowie der geplante Trassenverlauf insgesamt öffentlich vorgestellt.