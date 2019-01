Im Verfahren um die Vergewaltigung einer 41 Jahre alten Frau im Juli vergangenen Jahres in der Nähe des Kappenberger Damms hat der Staatsanwalt am Donnerstag vor dem Landgericht eine Haftstrafe von zwölf Jahren für den Angeklagten gefordert.

Von Klaus Möllers

Die Plädoyers wurden wegen persönlicher Details und Erlebnisse, die die Frau als Zeugin auch selbst geschildert hatte, unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten.

Der mutmaßliche Täter soll, so teilte das Gericht mit, nach Auffassung des Staatsanwaltes wegen eines besonders schweren Falls der Vergewaltigung verurteilt werden. Das Strafgesetz sieht unter diesen Umständen „eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren“ vor, heißt es im Gesetzestext. Ein Kriterium ist dann, dass „das Opfer in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung“ gebracht wurde.

Früherer Missbrauchsfall

Der Angeklagte ist ein polnischer Hilfsarbeiter, der in seiner Heimat mehrfach vorbestraft ist und erst seit wenigen Wochen in der Stadt lebte. Er soll die Münsteranerin während ihrer morgendlichen Jogging-Tour überfallen und in den Wald an der Straße Grafschaft gezerrt haben. Die Frau wurde geschlagen, gewürgt und mehrfach missbraucht. Der Angeklagte gab die Tat bei Gericht zu, hatte aber lediglich erklärt: „Ich weiß nicht mehr, was zu der Zeit mit mir los war.“ Er könne sich kaum erinnern.

Die Anklage sah ursprünglich auch vor, dass eine Sicherungsverwahrung des Mannes geprüft wird. Die Voraussetzungen sind laut Gerichtssprecher aber nicht gegeben, weil keine entsprechend hohe Verurteilung wegen vorheriger Taten vorliege.

Der Angeklagte wurde in Polen unter anderem in Haft geschickt, weil er seine Patentante missbraucht hatte. Die Anwältin des 36-Jährigen sprach sich für eine Haftstrafe von sieben bis acht Jahren und einen Drogenentzug in einer geschlossen Einrichtung aus.

Das Gericht verkündet sein Urteil am Montag (28. Januar).