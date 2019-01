Münster -

Tornister, bei denen sich die Tragegurte per Knopfdruck ergonomisch einstellen und LED-Leuchten an den Schultaschen: Viele spannende Neuentwicklungen werden bei der Ranzen-Rallye 2019 gezeigt, die das Bürosystem-Unternehmen „IBS Büro Tipp!“ am Samstag (26. Januar) von 9 bis 18 Uhr in seinen Räumen am Schifffahrter Damm 24 anbietet. Es ist die neunte Rallye dieser Art, bei der es auch um Verkehrssicherheit geht, kündigt Marktleiter Michael Lüttecke an.