Ein Richter ordnete Untersuchungshaft gegen einen 21-Jährigen an, der in Münster Drogengeschäfte abgewickelt haben soll. Foto: dpa (Symbolbild)

„Verdächtiger Personenverkehr aus der Wohnung heraus” wurde einem mutmaßlichen Drogendealer zum Verhängnis, wie die Polizei im schönsten Amtsdeutsch am Freitag mitteilte. Aufmerksame Zeugen hatten das Treiben in einem Haus an der Bentelerstraße (in der Nähe des Horstmarer Landwegs) Mitte Januar beobachtet und die Polizei alarmiert. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten schließlich auf die Spur des 21-jährigen Niederländers.

Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge schmuggelte dieser immer wieder Drogen aus den Niederlanden nach Münster und verkaufte sie aus seiner Wohnung heraus unter anderem an Drogendealer des Bahnhofsumfeldes. Die Polizisten erwirkten einen Durchsuchungsbeschluss beim zuständigen Amtsgericht und fanden am Dienstagnachmittag (22. Januar) in den Räumlichkeiten und den Taschen des 21-Jährigen Bargeld, sowie Heroin und Kokain in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizisten nahmen den mutmaßlichen Dealer fest. In den Niederlanden ist er nach Polizeiangaben bereits mehrfach kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten und wurde erst vor einigen Monat aus einem dortigen Gefängnis entlassen.

Ein Staatsanwalt beantragte beim Amtsgericht Münster Haftbefehl gegen den 21-Jährigen. Ein Richter folgte dem Antrag und ordnete die sofortige Untersuchungshaft an.