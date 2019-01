Tausende Menschen hatten während des AfD-Neujahrsempfangs am 10. Februar 2017 vor dem historischen Rathaus demonstriert. Foto: Gunnar A. Pier

Am 22. Februar (Freitag) kommt der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen zum Neujahrsempfang des hiesigen Kreisverbandes ins münsterische Rathaus. Im Vorfeld dieser umstrittenen Veranstaltung muss sich das Verwaltungsgericht Münster am 8. Februar mit einer sensiblen Frage beschäftigen.

Von Klaus Baumeister

Konkret geht es um den Neujahrsempfang der AfD am 10. Februar 2017. Damals war die frühere AfD-Vorsitzende Frauke Petry im Rathaus, begleitet von einer riesigen Demonstration draußen auf dem Prinzipalmarkt. Aus Protest gegen die AfD wurde die Beleuchtung abgeschaltet, auch am historischen Rathaus.

Der AfD-Kreisverband Münster sieht darin einen Verstoß gegen das Kommunalrecht. Wie es in einer Auskunft des Gerichtes heißt, möchte die AfD die Frage klären lassen, ob die „Veränderung der Beleuchtung in Abweichung von der üblichen Beleuchtung am historischen Rathaus“ ein rechtswidriger Vorgang war.