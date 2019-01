Die jüngsten und die ältesten Französisch-Schüler am Pascal-Gymnasium: Die Teilnehmer der beiden Leistungskurse Französisch Q2 Abi-Bac sind alte Hasen in Sachen deutsch-französischer Freundschaft, hier die zehn- bis Elfjährigen der bilingualen Klasse 5f. Foto: Oliver Werner

Als der französische Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel am vergangenen Dienstag in Aachen den Élysée-Vertrag und damit die Freundschaft beider Nationen erneuert haben, waren Dolmetscher dabei. Deutsch ist für Franzosen eine schwierige Sprache – das gilt umgekehrt ähnlich.

Von Karin Völker

„Je ne parle pas français, aber rede nur weiter“ freut sich die Sängerin Namika in einem Hit einfach am charmanten Klang der Sprache. Dieser Charme war jahrzehntelang zuverlässiger Garant dafür, dass die Fremdsprache Französisch vor allem in Westdeutschland neben Englisch lange uneingeschränkte Nummer eins im Schulunterricht war. Auch in Münster.

Das ist an den meisten Schulen immer noch der Fall, aber andere Fremdsprachen treten – zumindest an den Gymnasien – in Konkurrenz.

Das „Annette“ – eine französische Bastion

Beispiel Annette-Gymnasium: Das „Annette“ war traditionell neben dem Pascal-Gymnasium eine französische Bastion in der Schullandschaft Münsters. Jahrzehntelang gab es eine bilinguale Eingangsklasse. Seit fünf Jahren gibt es für dieses Angebot nicht mehr genügend Interesse“, bedauert Schulleiterin Anette Kettelhoit. Spanisch und Chinesisch machen dem Französischen Konkurrenz.

Rund ein Drittel aller Annette-Gymnasiasten wählen derzeit noch irgendwann in ihrer Schullaufbahn Französisch. Wer das tut, hat aber über mehrere Austauschpartnerschaften viele Möglichkeiten, junge Franzosen kennenzulernen.

Frankreich-Begeisterung am Pascal-Gymnasium

Am Pascal-Gymnasium ist Französisch zwar nicht zwingend Pflicht – aber die Frankreich-Begeisterung ist hier zu Hause: Hier wird Französisch von Anfang an bilingual unterrichtet, und es gibt – eine Rarität auch an münsterischen Gymnasien – zwei Französisch-Leistungskurse, erklärt Schulleiter Ralf Brameier.

20 Pascal-Schüler haben im vergangenen Jahr parallel das französische Abitur „Abi­Bac“ absolviert. Französisch auf dem Rückzug? „Nicht bei uns“, betont Brameier. Und er freut sich, dass bei den französischen Partnern, seitdem Macron Präsident ist, wieder mehr Deutsch gelernt wird, sich wieder mehr junge Franzosen für Deutschland interessieren.

Keine Ermüdungserscheinungen am Hittorf

„Begegnungen mit Deutschen werden in Frankreich jetzt deutlich stärker gefördert“, so Brameier. Auch Christian Schrand, Schulleiter am Hittorf-Gymnasium, sieht an seiner Schule keine Ermüdungserscheinungen in den Verbindungen zu Frankreich.

Rund zwei Drittel der Jugendlichen seiner Schule wählten irgendwann Französisch als Fach, schätzt er, ein mittlerweile pensionierter Kollege organisiert weiterhin den am „Hittorf“ zusammenlaufenden stadtweiten Schüleraustausch mit Schulen der münsterischen Partnerstadt Orléans, demnächst findet an seiner Schule der Vorlesewettbewerb der deutsch-französischen Gesellschaft statt.

" „Wir setzen auf Völkerverständigung.“ Anette Kettelhoit, Leiterin des Annette-Gymnasiums "

Völkerverständigung in der Schule

Das Pascal-Gymnasium nutzt das Fach Französisch auch als Vehikel, die EU stärker im Unterricht zu verankern: Politik, Geschichte und Gesellschaft in der EU gibt es als Wahl-Unterrichtsfach in den Klassen acht und neun. Das Annette-Gymnasium geht mit Projekten in eine ähnliche Richtung.

„Wir setzen auf Völkerverständigung“, erklärt die Schulleiterin. Demnächst werden Annette-Schüler gemeinsam mit französischen Altersgenossen im Örtchen Wallers-Arenberg in Nordostfrankreich 100 Eichen pflanzen und so an das Ende des Ersten Weltkrieges erinnern.

Nachbarländer als Herzensangelegenheiten

Es ist schön, die Sprache zu beherrschen – aber am Ende geht es darum, dass das Nachbarland und seine Menschen zu einer Herzensangelegenheit werden. Für die Französisch-Lehrerin und Frankreich-Kennerin Anette Kettelhoit ist das kein Problem, aber auch nicht für den Naturwissenschaftler Ralf Brameier, der als Zwölfjähriger im Urlaub einen französischen Jungen kennenlernte. Sie wurden Freunde fürs Leben.

Und die Verständigung? Brameier lacht, in diesem Punkt hat er es fast so gut wie die Bundeskanzlerin: Sein Freund wurde von Beruf Dolmetscher – unter anderem für Deutsch.