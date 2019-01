Dieses Foto von der Skulptur „Drei rotierende Quadrate“, deren Aufstellung in Münster heftig angefeindet wurde, hat eine Münsteranerin aus Neuseeland mitgebracht. Foto: Privat

Durch die Reise einer Münsteranerin nach Neuseeland wurde ein Kunstwerk von George Rickey aufgespürt, das Mitte der 70er-Jahre in Münster für Aufruhr sorgte. Offen für moderne Kunst im öffentlichen Raum wurden die Münsteraner offensichtlich erst mit den 1977 initiierten „Skulptur-Projekten“.

Von Klaus Baumeister

Da staunte die junge Münsteranerin nicht schlecht. Sie entdeckte jüngst während eines Urlaubs in der neuseeländischen Stadt Christchurch eine Skulptur, die ihr seltsam bekannt vorkam.

Schnell machte sie ein Foto und fotografierte auch die Hinweistafel daneben: George Rickey, so der Name des Künstlers, 1971 das Entstehungsjahr, „Three Squares Gyratory, Variation 2“, lautete der Titel. Das heißt übersetzt: „Drei rotierende Quadrate“.

Recherche rund um den Globus

Kaum in Münster zurück, ging die Frau auf die Suche und wurde ein zweites Mal fündig, und zwar an der Engelenschanze. Dort steht haargenau das gleiche Kunstwerk, ebenfalls von George Rickey, ebenfalls mit dem Titel „Drei rotierende Quadrate, Variation 2“.

Als die Münsteranerin das Foto der Redaktion unserer Zeitung übermittelte, begann eine aufregende Recherche buchstäblich rund um den Globus – mit sehr überraschenden Ergebnissen.

Heftige öffentliche Debatte

Rickey ist für Münster nicht irgendein Künstler – und die rotierenden Quadrate sind nicht irgendein Kunstwerk. Vielmehr stand George Rickey (1907 bis 2002), der in den USA geborene, in Schottland aufgewachsene und unter anderem in Berlin tätige Künstler, sozusagen im Auge eines Orkans, der 1974 und 1975 über Münster hinwegfegte.

Der Grund: Die Kunstkommission der Stadt Münster entschied im Herbst 1974, das Rickey-Kunstwerk, das sich damals in der Westberliner Nationalgalerie befand, für 130 000 Mark zu kaufen. Bis zur Aufstellung im Mai 1975 an der Engelenschanze tobte eine öffentliche Debatte über die „Freiplastik“, wie sie Münster noch nicht erlebt hatte.

Der Beginn der Skulptur-Projekte

Dieser Streit veranlasste Prof. Klaus Bußmann, Referent und späterer Direktor des Landesmuseums am Domplatz, umgehend dazu, das Thema „Moderne Kunst in Münster“ grundsätzlicher anzugehen. Der Rest ist Geschichte: Bußmann initiierte 1977 die Skulptur-Projekte, die Münsters Namen in die ganze Welt getragen haben.

Apropos Welt: Wie kommt eine Kopie des Kunstwerkes nach Neuseeland? Das Landesmuseum, das heute als LWL-Museum für Kunst und Kultur firmiert, musste passen: Keine Ahnung! Ein wertvoller Tipp kam aber vom Berliner Büro von Kasper König, der 40 Jahre lang als Kurator das Gesicht der Skulptur-Projekte war.

Gleich drei Skulpturen erschaffen

König verwies auf das Auktionshaus Christies in New York. Dort wurde die Skulptur am 13. November 2014 für 269 000 Dollar (umgerechnet 237 000 Euro) an einen Unbekannten verkauft. Der ebenfalls unbekannte Vorbesitzer hatte das Werk 1975 vom Künstler erworben.

Die Recherche ging weiter im Internet: Die aktuelle Präsentation in Christchurch wird organisiert von einer Galerie in Auckland, die das Werk „Drei rotierende Quadrate“ weiter verkaufen möchte, vermutlich für mehr als 269 000 Dollar.

Zurück zum Dossier des Auktionshauses: Dort erfährt man weiter, dass Rickey gleich drei identische Skulpturen mit rotierenden Quadraten geschaffen hat. Wenn also nun eine in Christchurch und eine in Münster steht, wo steht dann die dritte?

Drittes Kunstwerk in Heidelberg

Nach langem Suchen stieß die Redaktion auf einen Katalog, der Kunstwerke auf dem Gelände der Universität Heidelberg auflistet. Und siehe da, auf Seite 82 erfährt der geneigte Leser, dass die Quadrate des Herrn Rickey 1972 auf dem Außengelände der medizinischen Institute aufgestellt wurden. Bleibt die Frage, ob die Bevölkerung der traditionsreichen Universitätsstadt am Neckar damals genauso auf die Barrikaden gegangen ist wie in Münster?

Die Recherchen der Stadt Heidelberg sowie der Uni Heidelberg nahmen einige Tage in Anspruch. Dann kam die übereinstimmende Antwort: „Nein.“