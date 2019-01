Zum dritten Mal haben münsterische Schulen gemeinsam mit der Bezirksregierung den Holocaust-Gedenktag vorbereitet. Der wird in Münster am 28. Januar (Montag) begangen – in den Schulen und ab 11.30 Uhr als zentrale Gedenkveranstaltung auf dem Platz des Westfälischen Friedens. Ein Redaktionsteam von Schülerinnen und Schülern hat dazu Artikel geschrieben – und den Erinnerungspaten Stefan Querl getroffen.

Von Elena Bleker, Linus Hagedorn, Nick Heidebrecht,Luise Lederer, Daria Livaja,Luise Tuchmann und Ernst Wißmann

Stefan Querl ist Erinnerungspate. Das bedeutet, er erzählt Interessierten von Hans Kaufmann. Als 14-Jähriger wurde der Sohn einer jüdischen Familie aus Münster mit einem Kinderzug nach Dänemark gebracht. Von dort floh er später nach Schweden. Den Holocaust hat Hans Kaufmann überlebt. In der Nähe von Stockholm gründete er eine Familie. Viele Jahre später traf er bei einem Besuch in Münster Stefan Querl. Die beiden wurden Freunde. Heute ist der stellvertretende Leiter der Villa ten Hompel Erinnerungspate für Hans Kaufmann. Das Redaktionsteam hat ihm Fragen gestellt, Linus Hagedorn hat fürs Team die Antworten notiert.

Wie sind Sie dazu gekommen, Erinnerungspate zu werden?

Stefan Querl: Ohne die Freundschaft vorher wäre die Erinnerungspatenschaft sicher nicht entstanden. Hans, seine Familie und ich haben schon vor seinem Tod darüber gesprochen. Zu der Zeit war das Projekt der Bezirksregierung noch in der Vorüberlegung. So ein Ehrenamt übernimmt man nicht von jetzt auf gleich. Das war ein Prozess.

Welche Aufgaben haben Erinnerungspaten?

Stefan Querl: Meine Hauptaufgabe ist es, an Hans und seine Erlebnisse während der Nazi-Zeit zu erinnern. Das ist oftmals ein Spagat: Ich erinnere an ihn, bin aber nur Gast im „Haus des Lebens“ von Hans. Was er empfunden hat, kann ich nicht bewerten. Nur berichten, was ihn beschäftigt hat.

Wie erinnern Sie sich an Hans’ Leben?

Stefan Querl: Gut merken kann ich mir wichtige Stationen und Lebenslinien dieses besonderen Menschen, eher schlecht ist leider mein Gedächtnis für Zahlen. Oft habe ich Hans zu Zeitzeugen-Gesprächen mit Schülern begleitet und zugehört, was er ihnen von seinem Leben erzählte. Wir haben uns auch privat über seine Erfahrungen und Erlebnisse ausgetauscht. Im Mittelpunkt zu stehen, mochte Hans gar nicht. Er hat immer gesagt, dass er das Schlimmste ja gar nicht erlebt habe – weil er nicht in einem Ghetto oder Lager leben musste – wie seine Eltern. Während unserer privaten Gespräche habe ich nie Papier und Stift rausgeholt und etwas aufgeschrieben. Ich finde, das gehört sich nicht unter Freunden.

Was bedeutet es für Sie, Erinnerungspate zu sein?

Stefan Querl: Dass es Erinnerungspaten gibt, ist wichtig. Das gesamtgesellschaftliche Klima gestalten alle Generationen. Im Grundgesetz steht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Hans’ Leben zeigt aber, dass so ein Rechtsgut ausgehöhlt werden kann. Ich trauere immer noch um ihn. Aber das Schöne ist: Er ist nicht wirklich tot. Es gibt Erinnerungen an ihn.