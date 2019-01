Der Polizei ist in der Nacht zu Samstag ein Dieb ins Netz gegangen. Sie konnte den Mann noch am Tatort, einem Club am Albersloher Weg, stellen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (25./26. Januar) bemerkte ein Zeuge gegen 2 Uhr in einem Club am Albersloher Weg, dass ein 45-jähriger Marokkaner die abgestellte Handtasche einer Besucherin öffnete. Der Polizei zufolge öffnete der Taschendieb später erneut eine Handtasche und griff hinein. Die informierten Beamten trafen den Taschendieb noch in dem Club an. Bei der Durchsuchung fanden sie ein zuvor entwendetes Mobiltelefon, das die Polizisten der Besitzerin zurückgaben. Ein weiteres, aus einer anderen Handtasche entnommenes Mobiltelefon blieb zunächst verschwunden. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest.