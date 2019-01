Am 14. Februar wird wieder auf der Stubengasse getanzt. Im Rahmen der weltweiten Aktion „One billion rising“ wird auch in Münster für Frauenrechte demonstriert. Auch Männer dürfen an der Tanzdemo teilnehmen.

Von Karin Völker

Im vergangenen Jahr blieb es am 14. Februar mal ruhig auf der Stubengasse – ausnahmsweise. In diesem Jahr soll hier wieder ausgelassen getanzt werden. Ab 17.30 Uhr sind Frauen und alle Friedliebenden zu der Aktion „One billion rising“ eingeladen.

Die münsterischen Organisatorinnen des weltweiten Bekenntnisses für Frauenrechte, gegen Gewalt, Unterdrückung und sexuelle Belästigung sind jetzt in der akuten Vorbereitungsphase. Ab Anfang Februar wird die Choreografie zum Lied der Bewegung, „Break the chain“, geprobt. Die öffentlichen Proben finden in der Aegidii-Ludgeri-Grundschule, Breite Gasse, am 4. Februar um 20 Uhr und am 11. Februar ab 20.30 Uhr sowie im Gymnastikraum des Annette-Gymnasiums, Schützenstraße, am 7. Februar ab 18 Uhr statt.

„Aber auch Ungeübte können am 14. Februar mittanzen“, ist Anja Lüpken sicher. Sie ist eine der Initiatorinnen des Open-Air-Tanzes in der Innenstadt, der darauf aufmerksam machen soll, dass jede dritte Frau weltweit Opfer von Gewalt und Belästigung wird, erklärt Iris Schmidt den Namen der Aktion „One billion rising“, bei der sich Frauen – fröhlich tanzend – gegen jedwede Gewalt erheben sollen. Das gefällt auch Maria Lewe, Ehefrau des Oberbürgermeisters und Schirmherrin der Aktion.

„Frauen sollen angestoßen werden, Hilfe zu suchen, den Mut finden sich zu lösen und nach vorne zu schauen“, sagt Lewe, die dieses Jahr wieder tanzend dabei sein wird. Ab 18 Uhr beginnt auf dem Stubengassenplatz eine Kundgebung, dabei stellen sich die Initiativen „Zartbitter“ und „Ma­risha“ aus Münster vor. Dann wird getanzt, begleitet von Samba-Trommeln wird sich auch ein Demonstrationszug durch die Innenstadt bewegen. 200 bis 300 Frauen waren in den früheren Jahren meistens dabei, sagt Anja Lüpken. Das Organisationsteam hofft, dass es diesmal noch mehr werden: „Wir beginnen mit Blick auf die Berufstätigen erst um 18 Uhr.“