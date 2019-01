Von Klaus Baumeister

Da sich aber auch das Durchschnittsjahr 2018 auf einem sehr guten Niveau bewegte, sparte Robbers nicht mit mahnenden Worten: Der Mangel an Gewerbeflächen werde immer offensichtlicher, bei der Vermittlung von Büroimmobilien sei der Engpass bereits ein echtes Problem. „Bei höherer Verfügbarkeit könnte man in Münster auch mehr Objekte vermarkten.“

Das Jahr 2018 in Zahlen: Insgesamt verkaufte die Wirtschaftsförderung 19 Grundstücke mit einer Gesamtgröße von 10,6 Hektar. Das größte Grundstück ging dabei an die Maschinenbaufirma Schlatter, die vom Dahlweg zum Hessenweg umziehen möchte. Darüber hinaus vermittelte das städtische Tochterunternehmen insgesamt 68 Immobilien mit einer Gesamtgröße von 13.400 Quadratmetern.

Kontinuierlicher Wachstumskurs

Die Zahl der Arbeitsplätze, die von den Aktivitäten der Wirtschaftsförderung berührt waren, lag bei 1306. Zum Vergleich: Der Zehn-Jahres-Durchschnitt liegt bei 1308. Eine positive Bilanz zog Geschäftsführer Robbers bei den eingeworbenen Fördergeldern (Mikrodarlehn, Gründerstipendien, Bildungsschecks und mehr) für münsterische Unternehmen. Mit 600.000 Euro lag die Summe klar über dem Wert der Jahre 2015 bis 2017, zugleich aber auch unter dem Niveau der Jahre 2009 bis 2014.

Bemerkenswert ist laut Wirtschaftsförderung für die Lage in Münster, dass sich viele Unternehmen auf einem unspektakulären, aber kontinuierlichen Wachstumskurs befinden. In der Zehn-Jahres-Bilanz beispielsweise ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Münster um 31.800 auf einen neuerlichen Spitzenwert von 169.000 gestiegen. Da der Arbeitsmarkt noch schneller als die Bevölkerung wachse, geht Robbers auch von wachsenden Pendlerströmen in Münster aus.

Gemeinsam mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Wirtschaftsförderung, Mathias Kersting (SPD), äußerte der Geschäftsführer die Überzeugung, dass Münster dringend neue Gewerbeflächen ausweisen muss. Aktuell in der Pipeline sind unter anderem eine Erweiterung des Industriegebietes Hessenweg, eine neue Fläche am Heumannsweg und der Stadthafen II.