Klatsch und Tratsch gehören schon genau so lange zur Gesellschaft wie seriöser Journalismus. Meist ist es so, dass Prominente, die Opfer von sogenannten Boulevard-Magazinen geworden sind, dies ignorieren. Jan Josef Liefers wurde es nun aber doch zu bunt.

Von Beena Shaikh

Tatort-Liebling und Vierfach-Papa Jan Josef Liefers postete am Montagabend den Screenshot eines WhatsApp-Verlaufs. Diesen kommentierte er mit: „Eines dieser unterirdischen Klopapiere hat es mal wieder geschafft. Seid ihr stolz auf Euch? #pressefreiheit auch für Saftpressen”

Zu sehen ist das abfotografierte Cover einer Klatsch-Zeitschrift mit der Schlagzeile „Steht er noch zu Ihr?”. Gemeint damit ist seine Frau, Anna Loos, mit der er seit 2004 verheiratet ist und zwei gemeinsame Kinder hat. Das Brisante: Das Foto wurde von der jüngsten Tochter des Paares, Lola Liefers, zehn Jahre alt, gemacht. Darunter schreibt sie: „Was passiert PAPA!!!!!?????” und „MAMA?!!??????!!!!”. Im Folgenden beruhigt Liefers sein Kind und versichert, dass die ganze Sache nicht der Wahrheit entspreche. „Lass Dich von sowas niemals beeinflussen!”

Der Der Facebook-Post wird geladen

Die Meinung in den Kommentaren unter dem Post ist einhellig: Das Magazin ist eindeutig zu weit gegangen. „Gut dass du das öffentlich machst. Man vergisst schnell wer sonst noch unter solchem bullshit leidet!”, schreibt eine Facebook-Userin. Und jemand anderes erklärt: „Arme Lola. Muss schlimm sein, so etwas über seine Eltern zu lesen und nicht zu wissen, ob da was Wahres dran ist. Bei all der Pressefreiheit sollten doch auch die Angehörigen - gerade die Kinder - der Betroffenen nicht vergessen werden.”