Martin Kalitschke

Mehr als drei Milliarden Pakete wurden im vergangenen Jahr in Deutschland zugestellt – sechs Milliarden sollen es Mitte des nächsten Jahrzehnts sein. Die Konsequenzen sind Tag für Tag zu beobachten: Transportfahrzeuge der Zustellfirmen quälen sich durch dicht besiedelte Wohnquartiere, stehen auf Straßen, Radwegen und Bürgersteigen. Die Empfänger werden oft nicht angetroffen, sie müssen auf eine erneute Zustellung warten – oder die Sendung irgendwo abholen.

Zwei Jungunternehmer wollen ab 11. Februar mit ihrem Start-Up „BoxFox“ zunächst im Südviertel dazu beitragen, dass die Zahl der Zustellfahrten abnimmt und Paketsendungen umweltfreundlich zu den Empfängern gelangen – per Elektro-Lastenfahrrad.

Vom Land und Bund gefördert

Patrick Melcher (30) aus Münster hatte die Idee für diesen Kiezboten, er hat dafür ein Gründerstipendiums des Landes NRW erhalten. Björn Paulus (30) von der Nordkirchener Parcelbox GmbH – eine Ausgründung des Dortmunder Fraunhofer-Instituts – wird mit dem Produkt Pickshare die Logistik-Infrastruktur beisteuern und BoxFox als Investor finanzieren. Bundes- und Landeswirtschaftsministerium fördern das bis zunächst 2021 angelegte Projekt, für das Münster vom NRW-Wirtschaftsministerium als Modellregion ausgewählt wurde.

Genauer: ein vier Quadratmeter großer Bereich im Südviertel mit den Postleitzahlen 48151 und 48153. 24.000 Menschen leben hier in 17.000 Haushalten, ein Großteil ist zwischen 20 und 35 Jahre alt. Das seien die ideale Rahmenbedingungen für BoxFox, sagt Paulus. „In dieser Altersgruppe werden viele Pakete bestellt.“ Allein – die Zustellung führe immer wieder zu „Frust und Ärger“, sagt Melcher, der selbst im Südviertel wohnt. Schließlich sei man fast nie zu Hause, wenn die Zusteller anklingeln. Vom Bulli-Verkehr ganz abgesehen.

Anmeldung per WhatsApp

An dieser Stelle kommt BoxFox ins Spiel. Die Nutzer melden sich online oder per WhatsApp-Nachricht an und erhalten eine Kennnummer. Bestellen sie etwas im Internet, dann geben sie als Empfänger ihren Namen, die Kennnummer und die Adresse Hammer Straße 95 an. Dort befindet sich das „Mikrodepot“ von BoxFox. Die Paketdienste – DHL, Hermes, DPD und so weiter – liefern die Sendung an diesen „Hub“, von dort wird sie per Lastenfahrrad zum Empfänger gebracht.

Das fährt erst los, wenn der Empfänger per WhatsApp mitgeteilt hat, wann er definitiv zu Hause sein wird. „Wir wollen bei der Erstzustellung eine Quote von 100 Prozent erreichen“, sagt Paulus. Dafür müssen die Empfänger, je nach Uhrzeit, zwischen 1,49 und 2,49 Euro zahlen. Paulus und Melcher glauben, dass es im Südviertel viele Menschen gibt, die für eine umweltfreundliche und verkehrsentlastende Zustellung (oder Abholung) bezahlen wollen. Verläuft BoxFox erfolgreich, dann wollen sie es auf ganz Münster und auch darüber hinaus ausdehnen.