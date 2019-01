Von Klaus Baumeister

George Rickey und kein Ende. Die Berichterstattung unserer Redaktion über das Kunstwerk „Drei rotierende Quadrate“ hat der Redaktion sehr viele Reaktionen beschert.

Die berühmt-berüchtigte Skulptur, die an der Engelenschanze steht und von der weitere Exemplare in Heidelberg sowie in Christchurch/Neuseeland anzutreffen sind, ist ganz offenbar ein globales Phänomen. So berichteten mehrere Leser, die Skulptur im Paul-Getty-Museum in Los Angelos sowie auf dem Gelände der Universität Glasgow gesehen zu haben.

Wie sind diese Beobachtungen vereinbar mit den im Internet abrufbaren Information, wonach die in Münster aufgestellte Skulptur nur drei Mal verkauft worden sein soll?

Nun, die Antwort besteht darin, dass die „Drei rotierenden Quadrate“ in zwei Varianten gebaut wurden, besser gesagt: zumindest in zwei Varianten. Variante zwei steht in Münster, Heidelberg und Neuseeland.

Bei den Kunstwerken in Glasgow und Los Angelos handelt es sich um die Variante eins. Sie ist kleiner, der Mittelstab in der Mitte ist nicht rund, sondern eckig.

Darüber hinaus hat George Rickey, ein Vertreter der sogenannten kinetischen Kunst, noch viele ähnlich aussehende Skulpturen aus Metall geschaffen. Auch darauf haben Leser unserer Zeitung hingewiesen.