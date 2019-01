Das Ludwig-Erhard-Berufskolleg in Münster und die „IES Las Fuentes“ in Villena haben eine Schulpartnerschaft vereinbart. Der erste Schulaustausch hat bereits stattgefunden.

Das Ludwig-Erhard-Berufskolleg bahnt eine neue Schulpartnerschaft an. Die allgemein- und berufsbildende Schule „IES Las Fuentes“ aus Villena in der spanischen Provinz Alicante hat ein ganz ähnliches Schulprofil, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im September 2018 besuchten neun Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 aus Münster die Schule in Villena. Jetzt fand ein erster Gegenbesuch statt. Das Austauschprogramm war vielfältig. So lernten die Gäste Münster bei einem Stadtquiz kennen, besuchten das Schokoladenmuseum und den Dom in Köln, aßen typisch deutsche Currywurst und besichtigten die Bäckerei „Cibaria“.

Besondere Freude machte den Austauschschülern der Fotowettbewerb „#Europa: mehr als Du denkst!“, der von der Bezirksregierung ausgeschrieben wurde. Dabei mussten die deutsch-spanischen Gastgeschwister zusammen Fotomotive entdecken, in denen Europa sichtbar ist. Die Fotomotive wurden in spanischer und englischer Sprache präsentiert.