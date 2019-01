Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg setzt bei schriftlichen Mitteilungen das „Gendersternchen“: Die Stadt Münster lehnt eine solche Schreibweise ab. Foto: dpa/Marijan Murat

Münster -

„Bürger*innen“, „WählerInnen“ oder „Lehrer_innen“ sucht man im offiziellen Schriftverkehr der Stadtverwaltung bislang vergeblich. Zwar wird in einer Geschäftsanweisung ausdrücklich klargestellt, dass bei schriftlichen Texten – neben verständlicher Sprache und Befolgung der Regeln der amtlichen Rechtschreibung – auch auf Gendergerechtigkeit zu achten sei. Auf kreative Wortkonstruktionen wie in Hannover wird jedoch in Münster (bislang) verzichtet.