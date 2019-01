Studierende der Münster School of Architecture haben Entwürfe für das Krameramtshaus entwickelt. Diese werden in einer Ausstellung im Zunftsaal des Krameramtshauses gezeigt.

Von Matthias Ahlke

Seit 430 Jahren prägt das Krameramtshaus am Alten Steinweg das Stadtbild in Münster. Es zählt zu den bedeutendsten profanen Baudenkmälern der Stadt. Im Jahr 1589 als Versammlungsort und Warenlager der Kramergilde errichtet, weist es bis heute eine wechselvolle Geschichte auf, in der es mehrfach verändert und erweitert wurde. So vielseitig es heute als Wissenschafts- und Veranstaltungsort erlebbar ist, so notwendig erscheint jedoch eine Grundsanierung.

Auch könnten bislang ungenutzte Potenziale wie das Kellergewölbe hinzugewonnen werden. Auf Einladung der Stadt haben daher Studierende der Münster School of Architecture unter der Leitung von Prof. Kirsten Schemel das vielschichtige Gebäude analysiert und Entwurfsvarianten entwickelt. Erstmals wurden diese Ideen der Öffentlichkeit nun in einer Ausstellung im Zunftsaal des Krameramtshauses gezeigt.

Den Abend am Mittwoch haben Bürgermeisterin Karin Reismann und Prof. Dr. Friso Wielenga vom Zen­trum für Niederlande-Studien mit kurzen Ansprachen eröffnet. Anschließend führte Stefan Rethfeld vom Verein Münster Modell in die wechselvolle Geschichte des Krameramtshauses ein, bevor Prof. Kirsten Schemel und die Studierenden ihre Entwürfe vorstellten zur Frage, wie das Krameramtshaus weiter gedacht werden kann.