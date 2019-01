Mehr als 30 FDP-Mitglieder des Kreisverbands Münster waren am Montag der Einladung des Ortsverbands Münster-Süd zum ordentlichen Ortsparteitag in der Gaststätte Kruse-Baimken gefolgt.

„Diese starke Resonanz und vor allem das harmonische Miteinander während des Parteitags belegen den Zusammenhalt der Freien Demokraten in Münster, insbesondere in diesen Zeiten des Aufbruchs“, wird der neu gewählte Vorsitzende des Ortsverbands, Peter Lahrmann, in einer FDP-Pressemitteilung zitiert. Er zeigte sich demnach überzeugt, mit dem insgesamt 14-köpfigen Vorstandsteam des Ortsverbands Süd den anstehenden Europawahlkampf und den im Jahr 2020 folgenden Kommunalwahlkampf erfolgreich zu gestalten.

„Wir freuen uns, dass wir mit Paavo Czwikla einen starken Vertreter für die liberalen Positionen der Freien Demokraten in Europa vor Ort haben und unterstützen können. Czwikla und sein Wahlkampfteam stehen den Bürgern in Münster in den nächsten Monaten gerne Rede und Antwort“, so Lahrmann weiter. „Klar ist aber auch: Mit der anstehenden Wahl eines neuen Kreisvorstands im ersten Quartal und Jörg Berens als Fraktionsvorsitzendem werden wir uns auch direkt an die Arbeit machen und die Kommunalwahl 2020 vorbereiten.“