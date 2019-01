Von Martin Kalitschke

14 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich, davon sechs Millionen in NRW. Die hohen Zahlen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in etlichen gesellschaftlichen Bereichen zunehmend schwieriger wird, gerade junge Menschen für das Ehrenamt zu begeistern. Eine neue Online-Plattform von Westlotto richtet sich vor allem an diese Zielgruppe. Internet-User können mit wenigen Klicks auf www.ehrenamtcheck.de herausfinden, welcher Ehrenamtstyp sie sind und welches Engagement zu ihnen passt.

„Ohne das Ehrenamt würde bei uns nichts funktionieren. Ob bei der Blutspende oder bei Besuchsdiensten in der Altenpflege – das Ehrenamt ist essenziell für uns“, betont Gerd Diesel (Vorstand Deutsches Rotes Kreuz). „Ohne Ehrenamtler wäre auch kein organisierter Sport möglich“, ist Martin Wonik (Vorstand Landessportbund NRW) überzeugt. Nach seiner Beobachtung hat sich das Ehrenamt allerdings in den letzten Jahren gewandelt. Die Zeit, als man womöglich jahrzehntelang im Sportverein ein Amt bekleidete, sei vorbei. Heute engagierten sich gerade junge Menschen lieber in Projekten. „Sie wollen was Gutes tun – aber in einem klar abgesteckten Zeitrahmen“, so seine Beobachtung.

Wo liegen die Gründe für dieser Veränderung? „Man zieht heute öfter um, daher sind viele nicht mehr so stark an ihren Ort und dessen Vereine und Verbände gebunden“, sagt Gerd Diesel.

„Das Ehrenamt ist der Kitt für unsere Gesellschaft“, ist Christiane Jansen (Geschäftsführung Westlotto) überzeugt. Damit sich dieser Kitt nicht auflöst, hat sich Westlotto mit den großen gesellschaftlichen Trägern in NRW zusammengetan und den Internet-Ehrenamtcheck entwickelt. Zehn von Wissenschaftlern der Universität Aachen entwickelte Fragen muss man beantworten, bevor man erfährt, welcher Ehrenamt-Typ man ist – vom „Allrounder“, der flexibel alle Aufgaben übernimmt, über den „Sozialen“, der sich gerne in die Gemeinschaft einbringt, bis hin zum „Coach“, für den Team und Spaß an erster Stelle stehen.

Daneben gibt es „Organisatoren“, „Experten“, „Macher“ und „Bewahrer“. Schließlich macht der Typencheck Vorschläge (samt Ansprechpartner und Telefonnummer), wo man seine Fähigkeiten und Ansprüche an das Ehrenamt am Besten umsetzen kann.

„Das Ehrenamt ist vielfältig, wir brauchen jeden einzelnen“, sagt Martin Wonik. „Die hohe Kunst ist es, die Menschen an die richtige Stelle zu bringen.“ Dabei soll ab sofort der Ehrenamtcheck behilflich sein.