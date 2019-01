Von Gerhard H. Kock

Beim Rundgang 2019 der Kunstakademie Münster zählt diese seltsame Einladung an den münsterischen Galeristen Eberhard Schnake, seine Weihnachtsausstellung in der Bildhauerklasse einer Kunstakademie zu zeigen, sicher zu den kontroversesten Positionen. Wird hier Afrika vorgeführt, verspottet gar? Oder: Soll mit schönen Steinen gegen eine Avantgarde aus Brettern, Schrott und Schaumstoff zu Felde gezogen werden?

Die Klasse von Daniele Buetti ist berüchtigt für ihre Klassenprojekte. Diesmal ganz anders. Und auch wieder nicht. Für René Haustein gab es eine Carte blanche. Und er befriedigte seinen „Bilderdurst“. Via Photoshop hat Haustein 500 gleichgroße Blätter mit labyrinthischen Kreise gezogen und chronologisch sortiert von unten reihum bis nach oben. Leicht unscharf erzeugen sie beim Betrachter Raumwirkung, als seien es Baumwollfäden. Zum psychedelischen Raum gibt es 500 Fragen: Von „Leben Sie mein volles Potenzial aus?“ bis zu „Wollen wir Händchen halten?“

„Kunst am Bau“

Die Malklassen sind aber stets eine sichere Bank. Mit aller Originalität. Die Klasse Klaus Merkel kehrte nach einer Dachreparatur wieder ins hohe Atelier zurück und zeigt nun vom Boden bis zur Decke Malerei hochformatig, selbst wenn sie querformatig ist – sehr schön.

Fotostrecke: Rundgang 2019 der Kunstakademie Münster Fotostrecke

Manch schnöder Container entpuppt sich indes als zielsichere Setzung – von Fridolin Mestwerdt zum Beispiel. Zwischen Kasernen-Trakt und Neubau steht fremd und unerkannt „Kunst am Bau“ der Architekten des Neubaus. Darunter sollen sich Funde der ehemaligen Reiterkaserne befinden. Mestwerdt setzt noch einen drauf. Wortwörtlich.

Viel Erlebniskunst

In diesem Jahr erwartet den Besucher viel Erlebniskunst: Die „Fylmklasse“ von Andreas Köpnick fliegt zum Mond – mit Pressekonferenz und Konzertübertragung vom Trabanten. Auch eine Teleportation der Besucher wird angeboten ...

In der Klasse Suchan Kinoshita bekommt jedes Klassenmitglied den Raum für eine gewisse Zeit für sich – bei laufendem Wasserhahn wird gewechselt. Die Klasse von Nicoline van Harskamp hat ein Labyrinth in ihre Räume gebaut mit unterschiedlichen Stationen und Aktionen, die um die Frage kreisen: Auf welche Weise lassen sich Performances dokumentieren?

Für Spielkinder ist die Klasse Irene Hohenbüchler ideal: Per Fernlenkung lassen sich Autos steuern, die Eddingstifte im Gepäck haben und Spuren hinterlassen – „Pimp my Floor“ oder Zeichnen ohne Tempolimit. Die Klasse Mik präsentiert Filme zu Performances, die von Genderfragen und Pubertät handeln. In der Klasse Löbbert zeigen die Künstler ihre Arbeitsplätze, und was sie gerade beschäftigt – zum Beispiel ihre Oma, die demonstrativ Gurken aus dem Glas nimmt, reiht und zählt.