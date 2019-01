Typisch für den Januar ist der leichte Anstieg der Arbeitslosenzahl. In Münster waren im Januar 8137 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 466 mehr als im Dezember. Es gibt aber auch gute Nachrichten.

Im Januar verzeichnete die Agentur für Arbeit Ahlen-Münster erstmals seit Monaten einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. 15 705 Männer und Frauen waren im Agenturbezirk arbeitslos gemeldet, 808 mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf zuletzt 4,8 Prozent. In Münster waren im Januar 8137 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 466 mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote in Münster erhöhte sich um 0,3 Prozentpunkte und lag zuletzt bei 4,8 Prozent.

Die Entwicklung sei typisch für die Jahreszeit, erklärt Joachim Fahnemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster. „Wenn die Temperaturen im Winter zurückgehen, kann in einigen witterungsabhängigen Berufen nicht mehr gearbeitet werden. Das führt zu kurzfristigen Entlassungen und ist nicht ungewöhnlich“. Zugleich meldeten sich im Januar üblicherweise vermehrt Beschäftigte, deren befristeter Arbeitsvertrag ausläuft, arbeitslos.

Hohe Personalnachfrage

„Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor in einer sehr guten Verfassung“, betont Fahnemann. So sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr um 554 Personen. Die Arbeitslosenquote verbesserte sich im Jahresvergleich um 0,5 Prozentpunkte. Grund dafür ist die anhaltend hohe Nachfrage der Unternehmen nach Personal. So meldeten Betriebe und Verwaltungen im Januar 652 neue offene Stellen, 99 mehr als im Januar vor einem Jahr.

Insgesamt standen den Arbeitsuchenden in der Jobbörse der Agentur 2467 offene Arbeitsstellen in Münster zur Verfügung. Der Agenturleiter geht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in wenigen Wochen wieder rückläufig sein wird. „Aufgrund der hohen Arbeitskräftenachfrage sind die Perspektiven gut“. Dies gelte auch für junge Nachwuchskräfte, ergänzt Fahnemann. Die Jugendarbeitslosigkeit sank gegenüber dem Vorjahr um 10,4 Prozent. Aktuell sind 656 Jugendliche und junge Erwachsene arbeitslos gemeldet.

Über 1000 freie Stellen

Einen Spitzenplatz bei der Personalnachfrage belegen die öffentlichen Verwaltungen. 65 neue offene Stellen meldeten die dortigen Personalabteilungen. Ebenfalls hoch ist der Bedarf im Gesundheits- und Sozialwesen. Hier verzeichnete die Agentur für Arbeit in Münster 62 neue freie Arbeitsstellen. Gesucht wurden besonders medizinische Fachangestellte sowie Sozialarbeiter und -pädagogen. Auch im Einzelhandel gab es im Januar viele neue Jobangebote. Die Unternehmen meldeten 1099 neue freie Stellen, 147 weniger als im Dezember, aber 127 mehr als im Januar des letzten Jahres.