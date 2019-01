Vertreter von Stadt, neuer Kita und dem Träger „Kleine Riesen“ feierten am Mittwoch die Einweihung. Foto: Matthias Ahlke

Münster -

Im Südviertel arbeitet der Träger „Kleine Riesen“ in der neuen Kita an der Hermannschule. Am Mittwoch wurde die Eröffnung der zunächst nicht unumstrittenen Einrichtung gefeiert.