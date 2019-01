Procar Automobile übernimmt fünf Standorte im Münsterland. Dazu zählt auch das Autohaus an der Weseler Straße. Foto: Procar

Fünf Standorte des BMW-Händlers Hakvoort sind verkauft. Die Autohäuser werden ab dem 1. Februar von Procar-Automobile in Velbert übernommen. 180 Hakvoort-Mitarbeiter sind von dem Wechsel betroffen.

Von Gabriele Hillmoth

Insgesamt 17 Jahre gab das Unternehmen Hakvoort an der Weseler Straße in Münster Gas, jetzt trennt sich der BMW-Händler an der Weseler Straße von seinen fünf Betrieben im Münsterland. Procar Automobile aus Velbert kommt ins Rennen und übernimmt zum heutigen 1. Februar die Hakvoort-Niederlassungen im Münsterland. Dies geht aus einer Pressemitteilung von Procar-Automobile hervor.

Von den Veränderungen betroffen ist auch der zentrale Betrieb des Hakvoort-Unternehmens an der Weseler Straße. Dort war bisher die Verwaltung des Unternehmens Hakvoort angesiedelt. Einzelheiten, wie sich dieser Standort künftig entwickelt, wurden am Donnerstag nicht mitgeteilt.

180 Mitarbeiter betroffen

Procar freute sich laut Pressemitteilung, Arbeitgeber für die insgesamt 180 Mitarbeiter sein zu dürfen. Unmittelbar nach dem Kauf des BMW-Hauses in Münster durch Georg Hakvoort vor 17 Jahren wurden allein an der Weseler Straße rund 30 neue Mitarbeiter eingestellt.

Beide Betriebe, sowohl Procar-Automobile als auch Hakvoort, werten die aktuelle Entscheidung als eine „wichtige Weichenstellung für die „zukünftige Professionalisierung“ ihrer Unternehmen und bezeichnen diese Einigung als Gewinn für alle Beteiligten.

15.750 Fahrzeuge an den Kunden gebracht

Insgesamt lieferte die Procar-Gruppe im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben 15.750 Fahrzeuge an Endkunden aus und verzeichnete 150.000 Servicedurchgänge. Die fünf bisherigen Hakvoort-Standorte haben ab sofort vollen Zugriff auf 2500 sofort verfügbare Fahrzeuge. Von verkürzten Lieferzeiten für die Kunden und einer höheren Teileverfügbarkeit ist die Rede, heißt es weiter in der Mitteilung.