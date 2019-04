Die 53-Jährige radelte am Montag um 16.30 Uhr durch die Unterführung am Osttor in Hiltrup in Richtung Marktallee, berichtet die Polizei. Plötzlich griff ein Junge in den hinten auf der Leeze angebrachten Fahrradkorb und zog die Tasche heraus. Darin befanden sich ein Samsung-Handy, eine Lesebrille und Zigaretten.

Ein Zeuge beobachtete das Kind beim Diebstahl und lief ihm noch über die Gleise in Richtung Einkaufszentrum hinterher. Er konnte es aber nicht einholen.

Das unbekannte Kind ist etwa zehn Jahre alt und circa 1,50 Meter groß. Es hat eine normale Statur, dunkelbraune, lockige Haare und trug eine blaue Jeans, Turnschuhe und eine dunkelblaue Steppjacke ohne Kapuze.

Die Polizei sucht nun nach dem Kind und nach dem ebenfalls unbekannten Zeugen. Sie bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0251/275-0.