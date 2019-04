Münster -

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) beabsichtigt, an der Fürstenbergstraße 10/11 ein neues Verwaltungsgebäude für 165 Beschäftigte zu bauen und dabei Bauflächen in der Nähe der Promenade zu nutzen. Das beschloss am Freitag der LWL-Landschaftsausschuss in Münster.