Münster -

Welche Unterstützung gibt es bei der Investition in eine moderne Heizungsanlage oder bei Dämmmaßnahmen? Beim Heizmarkt auf dem Stubengassenplatz gibt es am Samstag bis 18 Uhr Beratung und Infos zu neuen Heizungsanlagen, allen Fördermöglichkeiten und auch zur Steuerung der Heizungsanlage per App.