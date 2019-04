Ein vermeintlicher Stadtwerke-Mitarbeiter klingelte am Freitag (29. März) um 12.45 Uhr bei einer Seniorin am Schlossplatz und gab vor, die Dame müsse dringend das Wasser aus Spüle und Badewanne ablassen und die Wasserzufuhr des Hauses ausstellen. Die Frau wurde nicht misstrauisch, als der Täter betonte, dass all das sehr schnell gehen müsse.

Zwischenzeitlich schlich sich ein weiterer Täter durch die geöffnete Wohnungstür in das Schlafzimmer, durchwühlte es und erbeutete diverse Schmuckstücke. Den Diebstahl bemerkte die Münsteranerin erst später.

Der Täter ist etwa 1,70 Meter groß und 30 bis 35 Jahre alt. Er trug eine helle Cappi, einen hellen Anorak und

eine helle Hose. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.