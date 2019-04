Seit 1974 wohnt Hans-Josef Saerbeck in einer Wohnung des Unternehmens LEG, aber so sauer wie derzeit war er noch nie auf seinen Vermieter. „Was hier abläuft, spottet jeder Beschreibung.“ Der Grund: Saerbeck lebt in einer Siedlung, die aussieht wie eine einzige riesige Baustelle – aber gebaut wird nicht.