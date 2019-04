In ihrer Begrüßung erinnerte Prof. Dr. Cornelia Blasberg an die Fürstin von Gallitzin als „eine ungewöhnliche Frau“, die intensiv am Bildungsdiskurs ihrer Zeit teilgenommen habe. Das „Aufspüren kultureller Ambivalenzen“ gehöre zu den bedeutsamen Aufgaben wissenschaftlicher Arbeit. Die sah Prof. Dr. Jürgen Overhoff in seiner Laudatio exemplarisch in Andreas Oberdorfs Dissertation „Demetrius Augustinus von Gallitzin (1770-1840)“ verwirklicht. Dr. Julia von Ditfurths schwergewichtig-komparatistische Studie „Barockisierung mittelalterlicher Kirchen in Westfalen“ stemmte Vorstandsmitglied Peter Frommhold demonstrativ wie eine Hantel: Das Inhaltsverzeichnis dieses „Opus Magnum“ liest sich wie eine „Who is who“-Liste bedeutender Frauenstifts- und Klosterkirchen Westfalens und deren baulicher Wandlungsprozesse. „Bausprünge“ und Beseitigungen, der Einfluss baulicher Veränderung durch liturgische Praxis sowie Kuriosa und Faszinosa im Hypothesenlabyrinth wissenschaftlicher Forschung waren die Motive der Laudatio von Dr. Volker Tschuschke, für dessen „unendliche Geduld“ sich die Wissenschaftlerin ausdrücklich bedankte.