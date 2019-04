Ein betrunkener Autofahrer schlief am Sonntagmorgen (31. März) um 6.31 Uhr an der Weseler Straße vor einer Ampel. Der Frankfurter fuhr in Richtung A 43, hielt an einer roten Ampel und nickte in seinem Wagen ein, berichtet die Polizei.

Aufmerksame Autofahrer bemerkten den schlafenden 52-Jährigen und alarmierten die Polizei. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab 1,04 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.