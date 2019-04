Zum Bündnis gehören der Arbeiter-Samariter-Bund, das Deutsche Rote Kreuz, die Jo hanniter-Unfall-Hilfe und der Malteser Hilfsdienst. Etwa ein Drittel der Zeit wurde in die Ausbildung investiert – insgesamt wurden 16.766 Menschen zu Ersthelfern geschult.

„Viele junge Leute, die wegen des Studiums nach Münster kommen, nutzen unser Angebot, um eine Sanitätsausbildung zu machen. Leider ist es so, dass wir viele von diesen nach der Ausbildung in ländliche Regionen verlieren“, sagte Nina Heckmann, Pressesprecherin des DRK Münster. Daher herrscht in der Altersklasse ab 30 ein wenig Ebbe beim DRK. Meist stehe die Familie in diesem Altersbereich im Fokus, erzählte Heckmann.

Zu den Rednern des Abends zählte auch Karl-Josef Laumann, NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Während seiner Rede hob er das gute Zusammenspiel zwischen Hauptamtlichkeit und dem Ehrenamt bei den Hilfsorganisationen hervor. Dieses Nebeneinander sei ein Zukunftsmodell für Deutschland beim Bewältigen gesellschaftlicher Aufgaben. Bündnissprecherin und DRK-Vorstandsvorsitzende Gudrun Sturm plädierte für die bessere Einbindung in die hauptamtliche Notfallrettung.